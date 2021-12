Firmele cu cifră de afaceri mai mare de 100 milioane euro, impozitate în plus. Ce vor să taxeze guvernanții Partidele din coaliția de guvernare vor sa impoziteze in plus firmele mari, cum sunt cele care au cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Noua taxa ar putea fi de 1%, deși s-a discutat, in ședința coaliției, și de posibilitatea ca aceasta sa fie de 2%. Propunerea noii taxe a venit […] The post Firmele cu cifra de afaceri mai mare de 100 milioane euro, impozitate in plus. Ce vor sa taxeze guvernanții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost finalizate toate activitațile care vizau formarea guvernului, iar PNL, PSD și UDMR sunt in masura sa mearga, luni, la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, cu o singura propunere de premier. Anunțul a fost facut, duminica, la finalul ultimelor negocieri care au durat mai bine de doua…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri seara, dupa ședința pe care a avut-o cu liderii partidului la sediul PSD, ca partidul va merge la urmatoarele negocieri cu propunerea ca el sa fie premierul desemnat. Intrebat daca PSD va accepta ca primul premier desemnat sa fie de la PNL, alt lider…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in echipa de negociatori a Parlamentului European, din calitatea de raportor alternativ al Grupului S&D privind bugetul european pe anul 2022, a anunțat ca legislativul european a obținut 479,4 milioane in plus in bugetul de anul viitor in negocierile purtate cu…

- Klaus Iohannis anunța, joi la ora 18.00, programul consultarilor pe care le va avea cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii unui nou premier. The post Președintele Klaus Iohannis anunța consultarile cu partidele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție face cercetari in rem (viseaza fapte, și nu persoane – n.r.), in legatura cu o serie de achiziții de mobilier urban, in valoare totala de 55 de milioane de lei, facute de Administrația Domeniului Public…

- Incepand de luni, certificatul verde COVID este obligatoriu in localitațile unde incidența cazurilor depașește 3 la mie, masura fiind valabila inclusiv pentru copiii de peste 6 ani. Medicul Alexandru Rafila susține insa ca Romania nici nu are capacitatea de a testa milioane de copii, iar cei sub 12…

- Specialiștii unui cunoscut lanț de clinici private avertizeaza ca studiile medicale facute in ultimul an pe bolnavii de COVID-19 arata ca, din cauza testarii mult reduse la nivel național, cifrele oficiale de infectare sunt de 5-7 ori mai mici decat cele reale. “Daca s-ar extrapola rezultatele obținute…

- Premierul Florin Cițu a avut duminica o videoconferința cu pefecții si cu reprezentantii directiilor de sanatate publica. In cadrul intalnirii, Florin Cițu a emis o propunere care ii vizeaza pe cei care au nunțile programate in curand. Cițu crede ca ar trebui impus certificatul verde pentru cei care…