- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat sambata ca șomajul tehnic s-ar putea prelungi dupa data de 15 mai, insa o decizie finala va fi luata dupa noi discuții cu partenerii sociali ai ministerului și va veni peste o saptamana. Mai mult, ministrul a mai spus ca firmele care iși vor relua activitatea…

- Spirite incinse la Primaria Timișoara. O angajata de la Camera 30, care se ocupa cu preluarea solicitarilor cetațenilor, a fost trimisa in izolare dupa ce fiica ei a fost diagnosticata cu coronavirus.Citește și: BALBELE continua: Raed Arafat și Alexandru Rafila SE CONTRAZIC privind protecția…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat ca de duminica seara aplicatia care permite obtinerea certificatelor de urgenta de catre companiile aflate in dificultate din cauza crizei provocate de coronavirus este functionala si poate fi accesata pe portalul prevenire.gov.ro. „Aplicatia…

- Ultima cladire vizata de Nicolae Robu pentru a imbunatati patrimoniul Primariei Timisoara este cea care gazduieste in prezent Memorialul Revolutiei. Edilul sef isi doreste preluarea acesteia pentru oras, chiar daca aceasta inseamna si cheltuieli numeroase in plus. The post Primarul Robu vrea la Primaria…

- Primaria Timișoara incearca sa gaseasca o soluție pentru ca o parte din elevii inscriși la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” sa poata invața intr-o alta locație aflata in centrul orașului. Este vorba de spațiul din Palatul Poștelor unde a funcționat in trecut Liceul de Telecomunicații. Astfel, in ultimul…

- Primaria Timisoara se pregateste sa lase Inspectoratul Scolar Judetean Timis si fara cladirea de pe Calea Aradului unde urma sa se mute, de la fostul Liceu Agricol, dupa ce fusese data afara din vechiul sediu din centrul Timisoarei, pentru ca autoritatile nu au vrut sa ofere o alternativa la datul afara…

- Primaria Timisoara a lansat anuntul de licitare a contractului pentru proiectarea executia reabilitarii pentru noua kilometri de retea termica primara, respectiv 20 de kilometri de retea secundara. Vorbim despre un contract gigant, de peste 30 de milioane de euro. Firma sau grupul de firme castigatoare…