Stiri pe aceeasi tema

- Casa Verde Fotovolatice : AFM anunța ca instalatorii sistemelor de panouri fotovoltaice se pot inscrie in program din 2 mai. Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta organizarea unei sesiuni de inscriere pentru validarea instalatorilor in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta organizarea unei sesiuni de inscriere pentru validarea instalatorilor in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului…

- O filmare care surprinde o directoare de instituție publica dormind cu capul pe birou a fost publicata online.Imaginile o infațișeaza pe Fanușa Virginia Popescu, șefa de serviciu in cadrul Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” din Targu-Jiu, a fost filmata in timp ce doarme pe birou, in timpul…

- Marea majoritate a celor mai modeste gospodarii din Franta au fost fortate sa taie din cheltuielile cu alimentele si 42% chiar si-au suprimat una dintre mesele zilnice din cauza inflatiei, potrivit unui studiu privind precaritatea alimentara publicat sambata de compania internationala de sondaje…

- Aplicatia de cumparare online a biletelor de tren, plata cu cardul bancar in tren, dar si site-ul CFR Calatori nu sunt functionale, din cauza unor probleme tehnice, informeaza operatorul de stat de transport feroviar de calatori.Potrivit companiei, aceasta disfunctionalitate temporara nu afecteaza…

- O mare companie producatoare de mașini a inventat un sistem ingenios prin care avertizeaza, pedepsește și recupereaza mașinile luate in leasing ale celor care nu au platit ratele la timp.Acest sistem inca nu este brevetat, insa Ford a anunțat ca va fi folosit pentru proprietarii de mașini…

- Regia de emisie a Televiziunii Romane a fost ținta unui atac cibernetic luni seara, in timpul jurnalului de știri, potrivit unor surse din cadrul instituției.Hackerii nu au perturbat insa emisia, ci au lasat doar un mesaj prin care atenționau cu privire la breșele de securitate.„Catre…

- Un cetațean bulgar susține ca are cel mai puternic model Audi S8 din lume aflat in circulație, dupa ce a fost modificat de o companie specializata in tuning.In anunțul de vanzare acesta ofera dovada rezultatelor obținute pe standul de testare.Mașina standard a fost fabricata in anul…