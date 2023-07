Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi intre 1500 si 2500 de lei pentru angajatorii care nu respecta prevederile Ordonantei privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia angajatilor pe perioada caniculei, anunța Inspecția Muncii.

- Ministerul Agriculturii a dat publicitații proiectul de ordonanța de urgența pentru plafonarea prețurilor la alimentele de baza.Prin OUG se limiteaza adaosul comercial pana la maximum 20% la procesator și 20% la retaileri, iar cei care nu respecta regulile risca amenzi intre 100.000 lei și 2.000.000…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea va reaminteste cateva dintre masurile de protectie a lucratorilor prevazute de legislatie si care trebuie respectate de catre angajatori, in perioadele in care vor fi prognozate de catre Administrația Naționala de Meteorologie temperaturi ridicate extreme care…

- Din 10 iunie 2023, se vor aplica noi reguli pentru chiriasii romani, dar si pentru proprietarii de apartamente care iau in gazda alte persoane. Mai exact, gazdele celor ce nu au inscrisa in buletin adresa la care locuiesc efectiv vor trebui sa-i insoțeasca la autoritați, pentru a-i lua in spațiu.In…

- Controale ITM Alba la firmele din județ: Amenzi de 10.000 de lei și zeci de avertismente in urma neregulilor gasite de inspectori Controale ITM Alba la firmele din județ: Amenzi de 10.000 de lei și zeci de avertismente in urma neregulilor gasite de inspectori Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M.…

- Codul rutier se modifica din nou. Șoferii risca amenzi usturatoare in cazul in care nu respecta corect folosirea fazei scurte, așa cum este prevazuta in noul act.Șoferii romani vor trebui sa foloseasca faza scurta pe toate drumurile publice, respectiv și pe cele naționale sau județene, nu doar pe…

- Am votat astazi pentru adoptarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, precum si pentru completarea Ordonantei de urgenta nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pe…

- Persoanele care vor aprinde ruguri in Noaptea Invierii risca sa fie sancționate. Potrivit reprezentantilor Agenției de Mediul, pentru poluarea aerului atmosferic, persoanele fizice vor fi amendate cu pana la 1.