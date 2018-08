Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice, prin Scoala de Finante Publice si Vama (SFPV), va organiza in urmatoarele saptamani cursuri pentru agentii economici care doresc sa acceseze ajutoare de stat, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, miercuri, Agerpres. Cei interesati trebuie sa se ...

- Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ghid al solicitantului pentru firmele private care vor sa faca investiții de minimum 3 milioane de euro in Romania, cu ajutoare de stat de 10%-50% din costurile eligibile, cu exemple.

- ♦ Ziarul Financiar a inceput o serie de articole despre indicatorii economici si de business ai Republicii Moldova, cifre prin care se contureaza o imagine de ansamblu a mediului de afaceri de peste Prut ♦ In editia de astazi, ZF analizeaza principalii indicatori financiari ai companiilor ♦ La…

- Firmele europene de software și internet cu ambiții internaționale vor putea obține finanțari printr-un nou fond de investiții de 463 de miloane de euro, a anunțat, miercuri, firma de investiții Highland Europe, de la Londra, care a strans fondul.

- ♦ Doua treimi din creditele bancare au fost luate de la institutii de credit din Austria, Germania si Marea Britanie ♦ Firmele din sectorul imobiliar, industria prelucratoare sau din sectorul serviciilor au cel mai facil acces la finantarea externa.

- Firmele private care fac o investiție de cel puțin 3 milioane de euro in Romania vor putea primi ajutoare de stat intre 10% și 50% din investiție, printr-o schema care va fi relansata in 2018, a informat marți Ministerul Finanțelor Publice. Pe anul 2018, schema ar putea beneficia de un buget total de…

- Astazi va invitam sa cunoașteți istoria unei ”doamne de colecție”, care a muncit 17 ani in Italia, cu gindul la casa. Valentina Geamana s-a nascut in satul Negrea, orașul Hincești, unde a copilarit și a invațat sa iși iubeasca Patria. „O copilarie mai frumoasa decit am avut-o eu cred ca nu a avut-o…

- La nivel national, primariile au cheltuit anul trecut din bugetele proprii peste un miliard de euro pentru asistenta sociala. In timp ce companiile se plang tot mai mult ca nu mai gasesc forta de munca, doar...