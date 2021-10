Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de hotarare de guvern publicat vineri de ministerul Economiei prevede noi reguli si amenzi pentru comerciantii care vor sa atraga consumatorii cu false reduceri de prețuri, de Black Friday sau alte campanii promoționale, informeaza startupcafe . Orice notificare de reducere a prețului trebuie…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș continua inscrierile pentru expoziția de bunuri de larg consum expo ”Rivulus Dominarum”. Mai mult, organizatorii au decis sa modifice perioada de desfașurare a acestei manifestari expoziționale și sa o reprogrameze pentru perioada 24-26 septembrie, odata cu tradiționala…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei, organizeaza o misiune economica multisectoriala in Spania, in perioada 19 – 23 octombrie 2021. Vor fi organizate doua Forumuri de Afaceri, la Sevilla (20 octombrie) și la Malaga (22 octombrie), unde…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 2 – 7 noiembrie 2021, o misiune economica in Emiratele Arabe Unite, de vizitare a unicei și celei mai mari expoziții mondiale – Dubai Expo 2020. Desfașurata intre 1 octombrie 2021 și 31 martie 2022, aceasta reunește 191 de națiuni…

- Targul Agromalim, cel mai mare din judet, infiintat in urma cu trei decenii, va fi reluat in luna septembrie, dupa un an de pauza impusa de pandemia de COVID-19, a anuntat, miercuri, conducerea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a judetului Arad. Targul va avea loc in perioada 2-5 septembrie…

- Perioada de inscriere a firmelor din HoReCa in schema de ajutor care acorda o compensare de 20% din diferenta dintre cifrele de afaceri din 2019 si din 2020 va fi prelungita cu o saptamana, pana la 26 iulie 2021, a anuntat luni Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), intr-un…