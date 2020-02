Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie Suceava va organiza, incepand de la mijlocul acestei saptamani, o noua editie a Targului de nunti Bucovina. Considerat cel mai reprezentativ targ de nunti din Suceava, Targul de nunti Bucovina, organizat in parteneriat cu Iulius Mall Suceava, va aduce in fata celor mai…

- Apar uneori situații limita in care ar fi necesar sa facem ceva ca sa ii salvam viata unui semen aflat in pericol. Exista, din pacate, cazuri cand am putea-o face, dar nu stim ce avem de facut. Pentru aceasta, Camera de Comert si Industrie Brasov organizeaza un curs de acordare a primului ajutor…

- Firmele din zona de vest a Romaniei vor beneficia de un nou proiect care sa-i ajute sa isi acopere nevoile de personal specializat. Pe langa cursurile clasice, mai multe IMM vor beneficia de pregatirea de personal care sa poata realiza, la randul lor, calificarea si recalificarea de personal. Camera…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta CCINA Constanta , organizeaza, in perioada 22 26 ianuarie 2020, o editie cu oferte speciale a Targului National de Imbracaminte ndash; Incaltaminte TINIMTEX. Aceasta editie vine in intampinarea cumparatorilor constanteni, cu reduceri de…

- N. D. Pus in aplicare de catre Fundatia Comunitara Prahova, a doua editie a Fondului Stiintescu va fi lansata, astazi, la Ploiesti, evenimentul fiind gazduit de Camera de Comert si Industrie Prahova, incepand cu ora 13.00, cand va fi organizata o sesiune de informare. Potrivit organizatorilor acestui…

- In cursul vizitei ambasadorului s-a facut un schimb de opinii pe teme de interes precum identificarea de nișe și sectoare complementare pentru cooperare la nivel regional cat și organizarea de activitati comune in vederea prezentarii oportunitaților de afaceri și investiții pe care le ofera…

- Elita brașoveana in materie de afaceri. Pe 28 noiembrie vor fi premiate cele mai bune firme ale Brasovului Firmele brasovene se pregatesc de faza judeteana a Topului National al Firmelor, editia 2019. Camera de Comert si Industrie Brasov organizeaza editia cu numarul 26 a competitiei care…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, prin Centrul Regional de Promovare a Proprietatii Intelectuale si Centrul Enterprise Europe Network, in colaborare cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci Bucuresti, organizeaza o noua editie a festivitatii "Trofeul Creativitatii".…