- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Accident aviatic in statul american Arizona. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe un teren de golf din preajma orașului Phoenix, dupa care a izbucnit in flacari. Autoritațile locale au confirmat ca toți cei aflați la bord au murit.

- Clint Bowyer a castigat a sasea etapa a sezonului de NASCAR, disputata in statul american Virginia. Pornit de pe locul 9, sportivul in varsta de 38 de ani i-a devansat pe Kyle Busch si Ryan Blaney, care au completat podiumul.

- Bittnet, firma IT fondata de fratii Cristian si Mihai Logofatu, anunta ca intentioneaza sa investeasca 520.000 euro, in total, in doua firme locale de tehnologie, dupa ce la finele anului trecut a cumparat GECAD NET, compania fondata de antreprenorul Radu Georgescu.

- Intamplator președintele Donald Trump a avut nevoie de mai bine de 15 luni pentru a prelua puterea conferita de poporul american. Acest lucru a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand Donald Trump l-a schimbat pe consilierul pentru Securitate Naționala, H.R. McMaster, cu fostul ambasador al Statelor…

- Un dinozaur de sapte metri inaltime a fost cuprins de flacari. Bineinteles, este vorba despre un exponat, dintr-un parc din statul american Colorado.Fortele de ordine nu au stabilit, deocamdata, cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.

- Statul american Mississippi a adoptat cea mai dura lege anti-avort din Statele Unite. Avortul este interzis dupa 15 saptamani de sarcina, indiferent daca este vorba despre viol sau incest. Singura exceptie este permisa daca viata mamei e in pericol, scrie digi24.ro.

- Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale peste 70 de milioane de dolari, dupa ce a reziliat trei acorduri petroliere de concesiune, fara sa respecte obligații financiare prevazute de Legea petrolului.