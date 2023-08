Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-PNL a pregatit un document cu privire la modificarile fiscale care vor avea loc, adica a creșterilor de taxe pentru acoperirea gaurii bugetare. Conform draftului de OUG, TVA va crește de la 5% la 9% pentru manuale, cladiri sau lemne de foc. De asemenea, va crește cota de impozitare pentru…

- Introducerea unui prag arbitrar de impozitare a salariilor in IT, cu termen de implementare scurt, fara analiza de impact si fara consultarea industriei ar lovi exact in specialistii cu experienta in proiecte mari, avertizeaza presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS),…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, considera ca eventuala introducere a unui prag de impozitare a veniturilor salariaților din IT, informație vehiculata in spațiul public, „ar avea un impact puternic negativ atat asupra companiilor locale, cat și a celor multinaționale care…

- Corina Vasile, director executiv al Asociației Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), a salutat intr-o declarație de presa faptul ca atat premierul Marcel Ciolacu și ministrul Economiei, Radu Oprea, cat si președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, s-au pronunțat public pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a confirmat ca PSD si PNL discuta despre modificarea unor taxe si niveluri de impozitare. Datorita deficitului excesiv, Romania risca sa piarda fondurile europene in primavara anului viitor. Petruta Obrejan, correspondent RRA, ne spune mai multe: Guvernul și-a propus sa aprobe…

- – Turismul reprezinta o investiție strategica, insa guvernanții au ignorat adeseori beneficiile și orienteaza taxarea excesiva catre sector – Eliminarea voucherelor de vacanța pentru sectorul bugetar ar incuraja reapariția turismului ”la negru” și ar diminua numarul investițiilor – Marirea TVA la hoteluri…

- Sectorul IT din Romania a ajuns la 9 mld. Euro. Un IT-ist genereaza in medie 60.000 de euro pentru compania la care lucreaza. ”Observam o continua creștere a pieței de software și servicii in Romania, impactul pe care il are sectorul IT in produsul intern brut național ajungand la 7%. Exista speranțe…

- Guvernul francez ar putea folosi masuri fiscale pentru recuperarea profiturilor industriei alimentare, daca nu sunt acceptate discutiile privind preturile ridicate, a declarat joi ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters.