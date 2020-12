Stiri pe aceeasi tema

Doi jandarmi au dus unei femei care iși crește singura cei trei copii intr-un sat din județul Arad un camion cu lemne. Din banii...

Un atelier de tamplarie din judetul Arad in care erau fabricate si brichete pentru sobe a fost distrus, duminica, de un incendiu care a fost observat tarziu.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 100 – 120 km/h. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor,…

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II - judetul Arad au depistat unsprezece tineri din...

Polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș și Secția 2 Poliție Rurala s-au sesizat din oficiu cu privire la organizarea unui eveniment privat la locuința unui barbat din comuna Teregova, unde au fost identificate 23 de persoane, fața de care s-a luat masura sancționarii contravenționale. Organizatorul…

Polițiștii clujeni au derulat activitați în cadrul acțiunii Action Day Forestry, desfașurata la nivel national, fiind aplicate sancțiuni contravenționale de circa 47.300 de lei. Aproximativ 44 de metri cub de material lemnos confiscați. La data de 22…

Spre bucuria iubitorilor de teatru, toamna readuce in orașele din vestul țarii o noua stagiune teatrala, cu cateva premiere care marcheaza inceputul acesteia, chiar daca se mențin restricțiile impuse de pandemie pe care spectatorii trebuie sa le respecte pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

Accident in aceasta dimineața la Arad, in cartierul Gradiște. Un teamvai și un autoturism s-au ciocnit iar șoferul mașinii a ramas incarcerat. Un echipaj specializat l-a scos de acolo și omul a fost transportat la spital.