Firme Constanta: Rompetrol Quality Control SRL, profit net peste 240.000 de euro in 2023! Cum se repartizeaza banii

Pentru distribuirea dividendelor este prevazuta suma de 139.591 de lei circa 28.000 de euro .Rompetrol Quality Control SRL a realizat un profit net de 1.197.860 de lei in 2023, echivalentul a peste 240.000 de euro, in 2023, potrivit situatiilor financiare aprobate de asociati in cadrul AGA din 24 mai 2024. Hotararile AGA au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 3424 din 16 iulie 2024, unde se precizeaza ca la AGA au participat asociatii Rompetrol Quality Control SRL, respectiv comp ...