Firme Constanta: Card Mistral SRL, noua societate pe piata restaurantelor din Mamaia. Cine sunt fondatorii

- ARI World SRL este administrata de Yagmur Baris, asociat in firma cu Ertan Ramazan.ARI World SRL, detinuta de Ertan Ramazan si Yagmur Baris, a fost recent infiintata la Constanta. Firma a fost autorizata prin Incheierea nr. 19673 07.08.2023 a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta,…

- Simona Marilena Christodoulou si Gabriel Nedeloiu sunt acum asociati cu parti egale si administratori ai Elsimo Estiva SRL Navodari.Elsimo Estival SRL Navodari este acum detinuta si administrata de Simona Marilena Christodoulou si Gabriel Nedeloiu, dupa ce Elena Mocanu le a cesionat partile sociale,…

- Asociatii Florin Munteanu si Sorana Liana Andreea Munteanu au hotarat deschiderea punctului de lucru incepand cu data de 23 iunie 2023.Joliluc SRL din Focsani, firma de comert detinuta de Florin Munteanu si Sorana Liana Andreea Munteanu, deschide un punct de lucru in statiunea Mamaia, in Parcul Aqua…

- Asociat unic este acum Bogdan Plesu, care administreaza firma impreuna cu Oana Plesu.Leading Actual Foods PLS din Constanta si a schimbat numele in Bellami Nails Business School, find schimbat si asociatul unic Schimbarile au fost decise la finele lunii aprilie 2023 de asociatul unic al Leading Actual…

- Meva Finance Consulting are asociati cu parti egale pe Lacramioara Meda Moldovan si Vasile Pop.Meva Finance Consulting are acum sediul in Navodari, judetul Constanta, in urma hotararii asociatilor societatii, Lacramioara Meda Moldovan si Vasile Pop. Informatiile privind modificarile din firma au fost…

- Navy Team Security Constanta a fost preluata de Mihai Costea, iar sediul social a fost schimbat in Brasov.Navy Team Security are un nou asociat unic, dupa ce Alin Constantin Untaru, fondatorul companiei, s a retras din societate si l a lasat in locul sau pe Mihai Costea. Informatiile privind schimbarile…

- Conform deciziei nr. 2 din data de 10 mai 2023 publicata in Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 2675 din data de 19 iunie 2023, in firma Lidomarine Romania SRL s au operat mai multe modificari. Asociatul unic al Lidomarine Romania SRL, UAB "Lido Holding", societate cu sediul in Lituania, reprezentata…

- O noua clinica s a infiintat in Constanta, cu sediul in statiunea Mamaia. Este vorba despre DMZ Clinic, al carei fondator si administrator este Manar Zekra. Informatiile privind infiintarea societatii au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 2487 din 7 iunie 2023, unde se precizeaza ca…