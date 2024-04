Firme Constanta: Actionarii Damen Shipyards Mangalia SA, convocati pe 29 aprilie in AGEA si AGOA. Mai multe puncte, inlcuse pe ordinea de zi

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Socep SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13 643 1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25 aprilie 2024, ora 11.00, la sediul sau din mun. Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud. Constanta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele…

- Societatea Argus S.A. a dispus convocarea adunarii generale a actionarilor ARGUS S.A. Consiliul de administratie al ARGUS S.A. Constanta, cu sediul in str. Industriala nr. 1. Decizia s a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 15 martie 2024. Astfel, se convoaca la sediul societatii din mun. Constanta,…

- Convocarea s a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 13 martie 2024. Consiliul de Administratie al Mamaia S.A., in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,…

- A fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Sorena SA pentru data de 16.04.2024. Actionarii vor aproba raportul de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023, dar si raportul auditorului financiar pentru anul 2023. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.…

- Pachetul de actiuni al Midia International SA este detinut de Prodexport Logistics SA si de Lista persoane fizice. Administratorul unic al Midia International SA, cu sediul in Navodari, in temeiul Legii nr. 31 1990 si al actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,…

- Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii Hotel Apollo SA sunt convocati in Adunarea Generala Extraordinara in data de 18.04.2024, ora 12.00. In aceeasi zi, este convocata si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii. Cele doua convocari au fost publicate in Monitorul Oficial…

- Convocarile au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 7 februarie 2024Conducerea companiei Damen Shipyards Mangalia SA a publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei, doua convocari de Adunare Generala Ordinara si Extraordinara au fost publicate, la data de 7 februarie 2024.Prima sedinta…

- Administratorul unic al societatii Midia International SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26 februarie 2024, ora 11:00, la sediul firmei In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, urmatoarea adunare generala ordinara este convocata in ziua de 27 februarie…