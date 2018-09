Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a atribuit recent un contract privind furnizarea si asternerea mecanizata a pamantului vegetal necesar lucrarilor de reamenajare a spatiilor verzi in municipiul Constanta. Acordul cadru si contractul subsecvent au fost incheiate in luna iunie a.c. cu SC YRY Trans SRL din Constanta.…

- SC Compania de Apa ''Oltenia'' (CAO) SA a anuntat, marti, ca incepand de saptamana viitoare va sista prestarea serviciului de alimentare cu apa potabila catre mai multe asociatii de locatari/proprietari din Craiova care au datorii de milioane de lei. Potrivit CAO, in luna septembrie…

- Complexul Energetic Oltenia a atribuit contractul de transport carbune de la cariere la termocentrale celor doi mari operatori din piata, CFR Marfa si Grup Feroviar Roman. GFR a venit mult sub pretul estimat de 305,8 milioane de lei, propun&aci...

- Politistii au constatat ca mecanicul trenului de marfa care a deraiat duminica dimineata in zona localitatii Carcea, judetul Dolj, dupa ce a intrat pe un fir de cale ferata care se afla in reparatie, se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de catre reprezentantii…

- Manu Tomescu le reaminteste deputatilor si senatorilor ca au trecut 592 de zile de cand au caștigat mandatele si, nici pana acum, nu si-au respectat promisiunea de a realiza mixul energetic din care sa faca parte si CE Oltenia. Pe pagina sa de socializare, liderul sindical a numarat…

- V. Stoica Dupa „lupte seculare“ care au durat mai bine de 15 ani, Primaria Ploiești a parafat, in cele din urma, acordul-cadru de furnizare a 50 de autobuze noi, primul lot al acestor mijloace de transport in comun urmand sa intre in circulație pe strazile din oraș in acest an. Potrivit primarului municipiului…

- Energeticienii de la SE Craiova II a CE Oltenia nu vor cota de carbune in natura. Din cei 570 de salariați, la jumatatea personalului fața de 2011, doar 25-30 de persoane au facut cerere pentru a obține cele 10 tone de carbune la prețul de 830 de lei. Lucratorii SE Craiova II nu vor cota in…

- „Ziua Energeticianului” sarbatorita de Sf. Ilie este considerata zi libera pentru lucratorii din structurile energetice ale Complexului Energetic Oltenia. Asta doar teoretic, deoarece 75% dintre energeticienii care sunt in tura continua munca și vineri. Cei care vor muncii, vor fi platiți cu…