Firma Roseal din judetul Harghita va furniza piese pentru CNE Cernavoda (document)

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA cumpara, pentru CNE Cernavoda, fitinguri, in valoare de 157.800 de lei. Societatea care a fost declarata castigatoare este Roseal SA, din judetul Harghita, Odorheiu Secuiesc.Roseal SA, in datele Registrului ComertuluiInfiintata in anul 1991, firma are sediul in municipiul Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. Capitalul social subscris, de 92.777 lei, integral varsat, este compus din 92.777 de actiuni nominative. Valoarea unei actiuni este de 1 leu.Actionar ...