Firma noua, inregistrata in municipiul Constanta. Cu ce se va ocupa

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste MURRO MEDIA SRL.O noua societate care se ocupa cu activitati de editare a fost infiintata in municipiul Constanta. Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste MURRO MEDIA SRL.In Monitorul Oficial…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 18174 din data de 07.07.2021 al societatii comerciale ELDO MARKETING ADVERTISING S.R.L. ROMANIA.Astfel, in baza cererii nr. 81428 din data de 06.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Ecaterina Ene persoana desemnata conform…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 17823 din data de 05.07.2021 al societatii comerciale CNN DEZVOLTARE IMOBILIARA URBANA S.R.L.;"In baza cererii nr. 80512 din data de 02.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Cristina Feodor persoana desemnata, conform art. 11…

- O noua societate comerciala a fost inregistrata la Registrului Comertului Societatea Andabest Cosmetics SRL are sediul social in municipiul Constanta iar obiectul de activitate este comertul cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si piete Cele 20 de parti sociale, a cate…

- Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste Dr. Badanoiu Chirurgie generala si Vasculara SRL, avandu l fondator pe Badanoiu Dinu Paul, din judetul Arges. O noua societate care se ocupa cu activitati de asistenta medicala specializata, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit…

- Actionarii din GVU Building SRL s au retras din firma O societate din Spania a preluat integral partile sociale Unul dintre actionari este constanteanca Antoanela Virginia Comsa, care a fost suspendata si din functia de reprezentant al firmei care administra anterior societatea GVU Building SRL In Monitorul…

- New Home Construct SA devine New Home Construct SRL Decizia a fost luata in iunie, la ultima sedinta AGEA a firmei cu actionariat majoritar cipriot In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea numarul 1 a societatii New Home Construct SRL, in urma sedintei Adunarii Generale Extraordinare…

- O societate care are ca domeniu princpial de activitate fabricarea bauturilor, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste APEMIN MAREA NEAGRA S.R.L., avandu i ca fondatori pe Cristian Mares si Traian Mares, ambii avand domiciliul…