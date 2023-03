Stiri pe aceeasi tema

- A fost deschisa licitația pentru lucrarile de reabilitare și modernizare din comuna Mogoș. Proiectul are o valoare de peste 7 milioane de lei A fost deschisa licitația pentru lucrarile de reabilitare și modernizare din comuna Mogoș. Proiectul are o valoare de peste 7 milioane de lei In Sistemul Electronic…

- Miercuri, 15 martie, Consiliul Județean Prahova s-a intrunit intr-o ședința extraordinara, in cadrul careia s-au aprobat contractarea a doua credite bancare, in valoare de 150 milioane lei și 200 milioane lei, și asocierea cu mai multe localitați pentru finanțarea unor lucrari de investiții.

- Mai precis, este vorba de proiectul "Modernizare si reabilitare strazi locale in comuna Tuzla, Judetul Constanta".Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra actualizarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de catre Primaria comunei Tuzla, judetul…

- Primaria Comunei Mihai Viteazu anunța inceperea proiectului cu titlul „Modernizare strazi in sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj” prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, conform contractului de finanțare nr. 2952/06.03.2023. 17 milioane de lei este alocarea totala de…

- Conducerea Primariei Comunei Batoș a atribuit, in data de 27 februarie 2023, societații Astor Com SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 3.057.608 de lei, fara TVA, pentru proiectarea și execuția lucrarilor din cadrul proiectului "Reabilitare strazi in comuna Batoș, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației finanțeaza 199 de noi proiecte pe componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNR), in valoare totala de 672.632.428,60 de lei, depuse de 158 de autoritați locale din Romania, a anunțat miercuri, 8 februarie,…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului a decis, dupa mai multe ședințe de lucru, ca proiectul "Adaptarea si optimizarea sistemului de cultura ecologica superintensiva a capsunului in spatii protejate", propus a fi amplasat in comuna Saschiz, satul Saschiz, pe DN 13,…

- Factura astronomica la energie electrica, primita de proprietarul unei pizzerii din Adjud. Acesta avea de platit, potrivit documentelor emise de furnizor, 376 de milioane de lei, echivalentul a peste 76 milioane de euro. Și nu este pentru prima data cind primește o factura uriașa.