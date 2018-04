Stiri pe aceeasi tema

- Firma din Cugir unde lucrau muncitorii care au cazut cu duba in raul Bistrita, judetul Neamt, iar noua dintre ei au murit, a fost amendata cu 100.000 de lei de inspectorii ITM Alba, pentru ca acestia nu aveau forme legale angajare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Alba, in urma controalelor facute saptamana trecuta, SC ALB Prestari Servicii SRL Cugir, firma din domeniul silviculturii, a fost amendata cu 100.000 de lei pentru ca 15 persoane au muncit fara forme legale de angajare.…

- Firma din Cugir la care lucrau muncitorii care au cazut cu duba in raul Bistrița, județul Neamț, iar noua dintre ei au murit, a fost amendata, in urma controalelor de saptamana trecuta, cu 100.000 de lei, de inspectorii ITM Alba, pentru ca aceștia nu aveau forme legale angajare. Potrivit unui comunicat…

- Niciun muncitor din accidentul de la Viișoara nu lucra cu forme legale. Cei noua barbati decedati si tanarul care a supravietuit dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in raul Bistrita lucrau la Arad pentru o firma din Cugir – judetul Alba, care executa lucrari de plantare de puieti. “Din punct…

- Cele noua persoane care au decedat, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat in raul Bistrița, pe raza județului Neamț, ar fi lucrat la negru pentru o firma din Cugir. Reprezentanții ITM Neamț au declarat, pentru ziarulunirea.ro , ca in spatele microbuzului care a cazut in raul Bistrița, mai…

- Cei noua barbati care si-au pierdut viata dupa ce autoutilitara in care se aflau a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in judetul Neamt, aveau intre 17 si 45 de ani si erau din judetul Iasi. Politistii au mai stabilit ca masina era proprietatea soferului, iar dintre cele 6 locuri pe scaune…

- 1 de 5 Un cumplit accident de circulație a fost inregistarat in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Un microbuz care, dupa primele informații, nu avea autorizație pentru transport persoane, a parasit carosabilul și a intrat in canalul raului Bistrița. Tot dupa primele informații, in mașina ar…

