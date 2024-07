Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, exista un total de 2.393 de rețele de canalizare, dintre care 1.813 sunt in funcțiune, conform datelor publicate de Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR) pe pagina lor oficiala de Facebook. In raport cu aceste cifre, 12 județe, printre care și județul Mureș și Municipiul București,…

- O creatoare de continut din Dubai a fost amendata cu 1.800 de euro pentru ca a patruns pe o plaja interzisa cu nuante roz din Sardinia, inainte de a distribui pe retelele de socializare o serie de clipuri video si fotografii cu escapada sa, informeaza The Guardian, potrivit news.ro

- Reprezentanții Primariei Municipiului Targu Mureș au anunțat, pe pagina de Facebook a instituției publice, faptul ca miercuri, 22 mai, in intervalul orar: 18:00-20:00, se vor impune restricții de trafic pe strazile Avram Iancu- Nicolae Grigorescu-Victor Babeș, pana la Caminul numarul 3, prilejuite de…

- „Ma ia cu nervii și cu scarba. Mi-a picat in mana Planul lui Bogdan pentru Baia Mare și am constat ca mi-a plagiat intreg programul electoral. Daca Planul lui pentru Maramureș este o lunga inșiruire de ratari și nerealizari, Planul pentru Baia Mare este o hoțomanie. Toate ideile mele, formulate pe Facebook…

- Poliția Romana a anunțat ca incepand cu 24 aprilie 2024 va demara o noua sesiune de admitere in cele doua unitați de invațamant postliceal ale sale. Cu un numar total de 1.640 de locuri disponibile, aceasta oportunitate ofera candidaților șansa de a se pregati pentru o cariera in domeniul poliției,…

- Prima cursa din acest sezon a Mocaniței care circula intre localitațile mureșene Sovata și Campu Cetații va avea loc vineri, 19 aprilie, au anunțat miercuri, 17 aprilie, reprezentanții Visit Mureș, pe pagina de Facebook a asociației."Vine vine primavara, va așteapta Mocanița – sezonul incepe pe 19 aprilie…

- Un tanar din județul Buzau care hotarase sa iși incheie socotelile cu viața traiește datorita unui echipaj format din doi polițiști de la Secția de Poliție Rurala Ziduri. Cei doi angajați MAI au fost dați exemplu de Poliția Romana, pe pagina de Facebook a instituției

- Intr-un oraș in care neglijența și lipsa simțului gospodaresc sunt mai evidente ca niciodata, mici gesturi atrag atenția și trebuie analizate ca atare.De exemplu, postarea pe Facebook a unei imagini cu stația de autobuz din Piața Teatrului proaspat curațata și igienizata poate fi un exemplu de civism.…