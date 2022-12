Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Salaj a anulat, astazi, in prima instanța, contractul de vanzare-cumparare a Castelului Wesselenyi din Jibou. Imobilul a fost scos la vanzare de Andrei Ianicicau, moștenitorul imobilului. Castelul a fost vandut firmei Micro Vision SRL, societatea l-a vandut imediat unei alte firme, iar imobilul…

- Nu reprezinta o noutate faptul ca Romania, de ani de zile „cedeaza” Ungariei mii de hectare de teren, cladiri istorice și paduri intregi. De-a lungul timpului, aceasta indiferența a devenit un brand de țara, iar autoritațile acționeaza ori prea tarziu, ori se fac ca ploua și lasa lucrurile sa se rezolve…

- Compania Elit din Alba, achiziție pe piața carnii din Romania. A cumparat firma care produce preparate sub brandul Camara Noastra Smithfield Europa anunța o achiziție strategica in Romania. Smithfield Europa, subsidiara a companiei americane Smithfield Foods, a incheiat un acord de achiziție a societații…

- Astazi, la Primaria orașului Lipova, a avut loc semnarea oficiala a contractului pentru reabilitarea podului vechi care face legatura dintre Radna și Lipova, obiectiv istoric, aflat in stare avansata de degradare. Firma care a caștigat contractul s-a angajat sa finalizeze lucrarile in termen de 12 luni.…

- Dupa primul modul de studiu și vacanța de o saptamana aferenta, sunt mulți elevi din Neamț care nu și-au primit deloc bursele in acest an școlar. Inspectorul școlar Elisabeta Gramada, care are atribuții in domeniul burselor, declara ca situația plații burselor acordate de primarii este centralizata…

- Una dintre cele mai mari organizatii ale transportatorilor de marfuri din Romania, cu sediul in Arad, cere Guvernului un "lobby neintrerupt" pentru integrarea in Spatiul Schengen, aratand ca pierderile companiilor din domeniu sunt cuprinse intre 18 si 22% din cifra de afaceri din cauza blocajelor…

- Aglomerație mare in ultima vreme in tirgurile de vechituri din județul Suceava. Așa a fost duminica dimineața și in Piața-Obor de la Verești, una dintre cele mai mari din județ, acolo unde atmosfera a fost ca in vremurile bune: cozi mari de mașini, popor cat incape, munți de marfa in special imbracaminte…

- Vestea ca fermierii romani, cultivatori de sfecla, au cumparat fabrica de zahar de la Luduș, care urma sa fie vanduta la fier vechi, a provocat entuziasm și speranța ca se poate. Noii acționari recunosc insa ca au nevoie de ajutorul Guvernului, pentru a le facilita accesul la credite pe termen lung.…