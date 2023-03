Firma familiei Moga va realiza studiul geotehnic pentru reconstructia integrala a sistemului de iluminat public pe anumite bulevarde, strazi si parcuri ale municipiului Constanta (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul are data 25 ianuarie 2023, valoarea de 343.748 lei, iar ofertant castigator este Certsign SA. Universitatea Maritima din Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Activitate de cercetare contractuala pentru validarea si adaptarea arhitecturii si a regulilor de detectie…

- Contractul are data 6 februarie 2023, valoarea de 270.500 lei, iar ofertant castigator este Marine Comercial Service SRL. Autoritatea Navala Romana care are sediul in Constanta , ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Salupa tip RIB CZ Tulcea 2022ldquo;, prin anunt de atribuire la anuntul…

- Contractul are data 26 ianuarie 2023, valoarea de 304.200 lei, iar ofertant castigator este SC Artisana Medical SRL. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Achizitie circuite CPAP cu conexiune directaldquo;, prin anunt…

- Contractul a fost castigat de firmele Euro Construct si D.O. Style 99 Euro Construct a avut incheiate de a lungul timpului 62 de contracte publice, in valoare de 54.438.471,48 de lei D.O. Style 99 a avut sapte contracte publice incheiate cu CNAPMC Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime"…

- Contractul are data 28 decembrie 2022, valoarea este de 615.720 lei, iar ofertant castigator este firma Watt Distributor SRL.Universitatea Maritima din Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit, prin anunt de atribuire la anunt de participare, contractul "Dotari laborator multifunctional stand…

- Contractul a fost semnat pentru suma de 79.950 lei Primaria comunei Mereni a cumparat prin achizitie directa servicii de paza la obiectivele apartinand domeniului public al comunei, pentru perioada 1 ianuarie 2023 31 martie 2023. Contractul a fost semnat pentru suma de 79.950 lei, firma castigatoare…

- Contractul are data 21 decembrie a.c., valoarea 9.910.800 lei, iar ofertanti castigatori sunt SC Strabag SRL, SC Straco Holding SRL, SC PG Delta Electron SRL, SC Autoprima Serv SRL, SC Gamp;M Road Building Engineering SRL, SC Daf Trans 2000 SRL, SC Asfalt Dobrogea SRL, SC Vinci Group AG SRL, SC Concordia…

- Contractul ndash; in valoare de 1.335.000 de lei ndash; a fost atribuit societatii Ovo Design Furniture Group SRL. Firma se ocupa de fabricarea de mobila si este controlata de compania cipriota Iforas Limited 99,9 , restul partilor sociale revenind lui Nicolae Cinca, care mai apare in firmele Moara…