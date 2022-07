Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Investigații Politice susține ca deputatul PNL Daniel Constantin a primit un credit de aproape 400.000 euro de la banca statului, CEC. Banii ar fi fost virați in conturuile companiei Cameea Business Solutions, deținuta de Constantin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In mai 2021, Cameea Business Solutions, firma deputatului PNL Daniel Constantin, a primit un credit de 1.803.400 LEI (aproape 400.000 Euro) de la banca statului, CEC. La data primirii creditului, firma avea un singur angajat și un capital social de 200 lei. Creditul obținut a fost de aproape 8,5 ori…

- Potrivit declaratiilor oficiale, acesta detine un apartament in Calarasi, pe care l a luat cu un credit, are 20.000 de euro in banca si o firma infiintata in 2019, a carei activitate figureaza ca fiind intrerupta temporar. Platforma Confidas.ro arata ca, in perioada 02.07.2021 03.01.2013, compania Onion…

- Politistii de imigrari din Cluj au sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 50.000 lei, reprezentanții unei societați comerciale de pe raza județului Cluj. Motivul fiind angajarea a cinci cetateni straini, din Republica Moldova, fara forme legale.„In data de 12 iulie a.c., politisti din cadrul…

- Și transportatorii sunt nemulțumiți și cer Guvernului plafonarea prețurilor la benzina și motorina The post CULISELE STATULUI PARALEL. Romania, zguduita de prețurile la carburanți. Șoferii au ieșit in strada appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CULISELE STATULUI PARALEL. Romania,…

- Singurul parlamentar din Argeș aflat pe lista celor 42 de inițiatori ai proiectului Ministerul Agriculturii ar urma sa culeaga informațiile privind starea stocurilor producatorilor din domeniul agricol, depozitelor, comercianțilior din industria alimentara – cu unele excepții – toate pe fondul experiența…

- Deputatul Daniel Blaga, președintele USR Dambovița, critica decizia primariei Vladeni de a angaja in același timp și un consilier pentru achizițiile publice din instituție, dar și o firma specializata care Post-ul Deputatul Daniel Blaga semnaleaza situația unei primarii care a angajat și un consilier…

- Grupul de Investigatii Politice (GIP) a descoperit ca deputatul Daniel Constantin si familia sa detin masini in valoare de peste 110.000 de euro, insa, in documente, nici deputatul PNL si nici familia sa nu au cu ce se deplasa.