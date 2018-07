Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban i-a numit vineri pe ministrii Sandor Pinter (afaceri interne) si Mihaly Varga (economie) in functiile de vicepremieri in noul guvern de la Budapesta, transmite Reuters. Orban, al carui partid, Fidesz, a obtinut doua treimi din mandatele parlamentare in alegerile…

- Comisia electorala din Ungaria a confirmat, duminica, rezultatul final al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului nationalist Viktor Orban a obtinut 133 de locuri din cele 199, cat numara parlamentul de la Budapesta, adica o majoritate clara de doua treimi, scrie…

- Mii de manifestanți au cerut in strada, sambata, la Budapesta, un nou sistem electoral. Partidul naționalist de dreapta al premierului Viktor Orban, Fidesz, are in parlament o supermajoritate, deși a obținut in alegerile de saptamana trecuta in jur de 50% din voturi.

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa", transmite EFE. "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica,…

- Victorie zdrobitoare a dreptei in Ungaria; Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a caștigat majoritatea de doua treimi in Parlament, la alegerile legislative de duminica. Orban obține astfel pentru a treia oara consecutiv șefia Guvernului.

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut o majoritate de doua treimi in viitorul parlament de la Budapesta, in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 74,6% din voturi, informeaza Reuters. Conform…