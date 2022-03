Firma de securitate cibernetică Avast îşi suspendă toate activităţile din Rusia şi Belarus Ucraina, Rusia si Belarus au contribuit in mod colectiv cu aproximativ 1,5% la veniturile Avast, anul trecut. Avast a spus ca va oferi utilizatorilor platitori din Ucraina extensii gratuite pentru licentele lor de produs. Avas s-a alaturat in acest fel unei listr lungi de companii occidentale care s-au retras sau si-au restrand investitiile in Rusia in urma invaziei acesteia in Ucraina. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

