Firma de pompe funebre care se promovează prin moartea lui Arșinel! Incredibil ce a postat Firma de pompe funebre care a organizat inmormantarea celebrului actor Alexandru Arșinel s-a folosit de imaginea acestuia pentru a se autopromova! „Daca marele actor Alexandru Arșinel a avut incredere in noi poți sa o faci și tu. Te așteptam! Echipa St. Patrick’s Funeral are marea onoare sa ii organizeze funeraliile marelui actor de comedie Alexandru Arșinel ”, este mesajul incredibil postat de firma cu pricina. Firma de pompe funebre care se promoveaza prin moartea lui Arșinel! Incredibil ce a postat Odihnește-te in pace, Maestre!”, este mesajul macabru postat pe Facebook de firma de pompe funebre.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

