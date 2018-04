Cum va fi vremea? Ne asteapta un weekend cu PLOI TORENTIALE si TEMPERATURI RECORD

In acest weekend, meteorologii anunta ca vremea continua sa se mentina mult mai calda decat in mod normal pentru luna aprilie. Vremea pe 13 aprilie 2018 va fi foarte calda. In schimb, de astazi ploile isi fac aparitia in Romania. Prognoza… [citeste mai departe]