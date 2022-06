Firmă de consultanţă: Calitatea vehiculelor vândute în SUA a scăzut în 2022 la cel mai redus nivel din ultimii 36 de ani Marii producatori de automobile incearca sa faca fata intreruperilor lantului de aprovizionare si lipsei de muncitori in fabricile lor, de la debutul pandemiei de Covid-19 ,in 2020. Studiul, care a colectat date de la 84.165 de cumparatori si utilizatori ai vehiculelor din anul 2022, a raportat ca problemele la 100 de vehicule (PP100) au crescut cu 11%, fiind cu 18 PP100 mai multe decat anul trecut. Un scor mai mic reflecta o calitate mai buna a vehiculului. ”Avand in vedere numeroasele dificultati cu care s-au confruntat producatorii de automobile si dealerii in ultimul an, este oarecum surprinzator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 10 iunie 2022, COVID-19 in Alba. Nicio noua infectare și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 10 iunie 2022, COVID-19 in Alba. Nicio noua infectare și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, vineri, 10 iunie 2022, nu s-a inregistrat niciun caz nou de infectare…

- 1 iunie 2022, COVID-19 in Alba. 4 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 1 iunie 2022, COVID-19 in Alba. 4 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, miercuri, 1 iunie 2022, s-au inregistrat 4 cazuri noi de infectare cu COVID-19…

- Aproximativ 573 de persoane din intreaga lume au intrat in randul miliardarilor incepand din 2020, anul in care a izbucnit pandemia de COVID, ceea ce a facut ca numarul total al miliardarilor sa ajunga la 2.668, potrivit unei analize publicate de Oxfam si citata de CNN. Un nou miliardar a aparut la…

- 24 mai 2022, COVID-19 in Alba. 2 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 24 mai 2022, COVID-19 in Alba. 2 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, marți, 24 mai 2022, s-au inregistrat 2 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit…

- 18 mai 2022, COVID-19 in Alba. 7 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 18 mai 2022, COVID-19 in Alba. 7 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, luni, 16 mai 2022, s-au inregistrat 7 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit…

- Producatorii auto din Detroit au declarat la inceputul lunii martie ca vor permite lucratorilor auto sa nu mai poarte masti la locurile de munca, in zonele unde oficialii americani din domeniul sanatatii au declarat ca este sigur sa faca acest lucru. In acea luna, producatorii de automobile au spus…

- 11 mai 2022, COVID-19 in Alba. 10 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 11 mai 2022, COVID-19 in Alba. 10 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, miercuri, 11 mai 2022, s-au inregistrat 10 cazuri noi de infectare cu COVID-19…

- La fel ca industria alimentara, sectorul global al cosmeticelor, de 500 de miliarde de dolari ,se confrunta cu consecintele razboiului, deoarece producatorii folosesc alcool derivat din cereale si sfecla organica pentru a face parfumuri si uleiuri de seminte de floarea soarelui pentru a produce cosmetice…