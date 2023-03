Firmă de catering prinsă când „livra” produse expirate. Avea contracte cu mai multe școli Protectia Consumatorilor a facut un control la un operator economic ce presta servicii de catering. Echipele de control au descoperit materii prime cu data limita de consum depasita, utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu gratare cu rugina. ANPC a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca in urma primirii unei sesizari de la un consumator, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Municipiul Bucuresti (CPCMB) a facut un control la operatorul economic Stancu Flavius Cristian Intreprindere Individuala, cu sediul in Sectorul 1 al Capitalei, care realizeaza servicii de catering… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

