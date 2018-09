Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din localitatea Perișor a fost prins de polițiști beat-mort la volan, in timp ce conducea prin orașul Beclean. Drept urmare, acesta s-a ales cu dosar penal. In cadrul unor activitați preventive desfașurate luni pe DN 17, polițiștii l-au oprit in trafic, pentru control, pe un tanar de 26 ani,…

- La data de 9 iulie 2018, politistii din Sancel au identificat un barbat de 31 de ani, din Blaj, ca persoana banuita de comiterea furtului unui cal, fapta sesizata politiei in data de 6 iulie 2018. In urma cercetarilor polițiștilor se pare ca, in noaptea de 5 spre 6 iulie 2018, barbatul ar fi sustras…

- Adoptarea cu viteza luminii a modificarilor Codului penal, incalcand flagrant conventii internationale si ignorand avizele Comisiei de la Venetia, indeparteaza statul roman de la standardele minimale ale unui stat de drept, arata Forumul Judecatorilor din Romania. In ciuda nenumaratelor apeluri ale…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) lanseaza un apel fara precedent in care critica dur adoptarea ”cu viteza luminii” a mopdificarilor Codului penal, care indeparteaza statul roman de la standardele minimale ale unui stat de drept.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost vineri prezent la receptia organizata de ambasada Statelor Unite cu ocazia Zilei Indepentei. Acesta a declarat, in deschiderea evenimentului, ca este ferm hotarat sa pastreze Romania acelasi partener determinat pentru Statele Unite, insa a precizat ca pentru asta e…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), a declarat, joi, ca cele 12 state partenere nu ar trebui sa aiba ”niciun motiv de ingrijorare”, afirmand ca, in prezent, Codul penal este in dezbatere, dar a dat asigurari ca lupta anti-coruptie va continua.

- Firma globala de avocatura Dentons a anuntat numirea lui Perry Zizzi, specializat in domeniile financiar-bancar si real estate, pe pozitia de Managing Partner al biroului din Romania. Acesta va prelua conducerea biroului de avocatura de la Bucuresti in locul Andei Todor, care a ocupat functia de…