- Luni, 6 martie, in jurul orei 17, polițiștii de ordine publica din cadrul Sectiei 2 Pitești i-au dat semnal de oprire unui barbat aflat la volanul unui autoturism care se deplasa pe bulevardul Nicolae Balcescu, dar acesta nu s-a conformat. Citește și: Argeș. 56 de bilete de tratament in stațiuni, de…

- Un barbat de 31 de ani a fost reținut, duminica, de polițiști, dupa ce a intrat intr-o sala de jocuri de noroc din Targu Neamț cu o sabie, scrie ziarul local ZCH. Agentul de paza a fost cel care a alertat poliția care l-a ridicat pe individ.Incidentul a avut loc, duminica, in jurul orei 15:30 intr-o…

- In perioada 22-25 februarie, polițiștii compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul Secției 1 Pitești au verificat modul in care sunt efectuate manipularea, depozitarea și transportul valorilor monetare la salile de jocuri de noroc, baruri, cluburi și restaurante din zona centrala a municipiului.…

- In cadrul unei acțiuni de tip blitz desfașurata marți, 21 februarie, polițiștii din cadrul Secției 2 Pitești au depistat in trafic un caz mai puțin obișnuit. Citește și: Argeș. Acțiune blitz a Poliției pe DN 7C. Amenzi de aproape 4.000 lei! Oamenii legii au tras pe dreapta un barbat de 37 de ani, din…

- Violatorul tinerei de 17 ani, din zona Dejului, a fost prins azi de catre polițiști, intr-o casa abandonata de pe raza comunei Cașeiu. ”In urma cu puțin timp, barbatul a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej -Secția 5 Poliție, pe raza comunei Cașeiu. A fost condus la sediul…

- Barbatul in varsta de 44 de ani, care a violat o tanara din Cașeiu, a fost prins in urma cu puțin timp. ”In urma cu puțin timp, barbatul a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej -Secția 5 Poliție, pe raza comunei Cașeiu. A fost condus la sediul unitații de poliție, in vederea…

- Politistii au prins in flagrant 2 persoane care pretindeau ca sunt surdo mute si solicitau sume de bani de la trecatoriLa data de 1 februarie 2023, in jurul orei 15.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 au depistat, in parcarea unui centru comercial, doi barbati, de…