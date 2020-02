ACCIDENT grav, cu 7 VICTIME, la Florești!

In jurul orei 09:30 am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza localitatii Florești, satul Meriș, judetul MH in care au fost implicate 2 autovehicule. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD din… [citeste mai departe]