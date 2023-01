Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere condițiile meteorologice, Primaria Sectorului 5 a activat Comandamentul de Iarna. Astfel, astazi, incepand cu ora 03:30, 20 de utilaje de deszapezire (pluguri și sararițe) au fost scoase in teren și au acționat pe strazile din Sectorul 5. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Firma de salubritate RER-VEST, amendata cu peste 10.000 de lei de Poliția Locala Alba Iulia! Firma de salubritate RER-VEST, amendata cu peste 10.000 de lei de Poliția Locala Alba Iulia! Firma de salubritate RER-VEST a ”colecționat” amenzi in valoare de 10.500 lei din parte Poliției Locale Alba Iulia.…

- Deși nu s-a confruntat cu razboaie sau dezastre naturale, Romania a pierdut in ultimele trei decenii aproape o cincime din populație, fapt unic la nivel mondial. Absolut toate regiunile din țara noastra au inregistrat pierderi și doar 3 din 42 de județe au reușit sa-mi sporeasca numarul locuitorilor.…

- Inspectorii de munca stabilisera ca doi angajați ai societații nu aveau carți de munca, iar la sediul firmei nu se gaseau copii de pe carțile de munca, așa cum cere legea. O firma din Bacau a reușit sa scape in justiție de o amenda de 50.000 de lei, care ar fi bagat-o cu siguranța in […] Articolul O…

- O craioveanca de 33 de ani a fost amedata de Politia Locala cu 10.000 de lei pentru ca a aruncat pe strada Banu Stepan gunoaie menajere si intestinele unui porc. Femeia a fost surprinsa de o camera video in timp ce golea pe strada un container. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Craiova, femeia…

- O firma din Bistrița-Nasaud a fost amendata cu 10.000 de lei, dupa ce a luat la munca fara forme legale un tanar de 28 de ani din Bangladesh. Acesta are 30 de zile sa se intoarca in țara de origine. Cetațeanul de 28 de ani din Bangladesh a fost identificat de catre polițiștii Biroului pentru Imigrari.…

- Compania Comprest s-a pregatit pentru zilele in care va fi nevoie de deszapezirea strazilor. Deja s-a intervenit de cateva ori pe drumul de Poiana, iar pasajele, strazile in panta și sensurile giratorii sunt monitorizate in fiecare dimineața, de cand temperaturile nocturne au coborat aproape de 0 grade.…

- Rector, decani, profesori, Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova pare o mare familie, unde oamenii au timp sa lucreze și in spitale, mai ales cele de stat, dar și la firmele personale. Iar caștigurile sunt cu mult peste medie, scrie Valeriu Nicolae intr-un nou articol pentru cititorii Libertatea.…