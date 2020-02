Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul care s-a prabusit la Calabasas si in care si-au pierdut viata fostul baschetbalist Kobe Bryant, fiica lui de 13 ani, Gianna, si alte sapte persoane nu ar fi fost certificat pentru zboruri in conditii de slaba vizibilitate, informeaza Reuters, citandu-l pe pilotul Kurt Deetz, scrie News.ro.Island…

- Elicopterul in care se afla fostul baschetbalist Kobe Bryant si fiica lui de 13 ani, Gianna, s-a rotit 15 minute deasupra orasului Burbank, din zona metropolitana a Los Angeles, inainte de prabusire, informeaza dailymail.co.uk potrivit news.ro.Pilotul Ara Zobayan a facut aceste manevre pentru…

- Un fost pilot angajat de Kobe Bryant a vorbit, luni, pentru EFE, despre starea in care se afla elicopterul care s-a prabușit, duminica, in California.Kurt Deetz, fost pilot al companiei Island Express Helicopters, a dezvaluit faptul ca elicopterul in care și-au gasit sfarșitul noua oameni, printre care…

- Celebrul baschetbalist Kobe Bryant, impreuna cu opt persoane, printre care și fiica sa, și-au pierdut viața, duminica, intr-un accident de elicopter.Potrivit informațiilor preliminare, doua ar fi fost caluzele din cauza carora aparatul de zbor s-a parbușit in Calabasas, California. In primul rand, se…

- Alex Villanueva, seriful din Los Angeles, a anuntat ca in elicopterul prabusit la Calabasas, in care si-au pierdut viata fostul baschetbalist Kobe Bryant si fiica lui, se aflau pilotul si inca opt persoane, informeaza CNN.

Kobe Bryant a incetat din viața duminica, la doar 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit. Tragedia a avut loc in orașelul Calabasas, din California, Statele Unite ale Americii.