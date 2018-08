Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea societatii Autostrade per l'Italia, care administra podul rutier prabusit marti, la Genova, a anuntat sambata ca va aloca 500 de milioane de euro pentru reconstructie si pentru ajutoare destinate orasului, informeaza...

- Fondurile vor fi disponibile incepand de luni, a declarat directorul general al societatii, Giovanni Castellucci. Pentru familiile celor peste 40 de victime ale catastrofei va fi platita o suma de ordinul milioanelor de euro, iar pentru mutarea locatarilor din imobilele de sub pod - zeci de milioane.…

- Serviciile de urgenta au gasit o masina cu o familie de trei persoane, printre ruine, au anuntat autoritatile. Joi, prim-ministrul Giuseppe Conte anuntase 38 de morti. Zeci persoane ranite se afla inca in spital, iar noua dintre ele sunt in stare grava. Doua persoane sunt date disparute.…

- Cel putin 41 de oameni au murit dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, Conform celui mai recent bilant anuntat sambata de agentia de stiri ANSA.

- „Am vazut podul si toate masinile din fata mea cum se prabusesc", a spus el salvatorilor. Citeste si Gafa de proportii a autoritatilor italiene. Unul dintre romanii declarati morti in tragedia de la Genova traieste. MAE confirma Dupa ce si-a oprit camionul, barbatul s-a dat jos din…

- Unul dintre cei doi romani morti in Italia, dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10, din apropierea orasului Genova, este din Curtisoara, judetul Gorj. Barbatul de 35 de ani lucra in Franta, ca sofer, iar anul acesta planuia sa se casatoreasca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Primele imagini din elicopter cu podul din Genova care s-a prabușit astazi in Italia. Din imagini se observa cum afara ploua infernal, iar mai multe mașini au fost inghițite in gol.In urma tragediei peste 11 persoane au murit.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…