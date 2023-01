Firma suspectata de crearea unei rețele care obține zeci de contracte din fonduri europene – SC Axioma Medical SRL a obținut inca un contract uriaș in Teleorman. De data aceasta, compania caștigat o licitație in valoare de 357.600 lei, reprezentand 72.557,58 euro pentru achiziție de echipamente: robot dezinfecție automatizat și purificator aer in cadrul proiectului „Dotarea unitaților de invațamant din Comuna Draganești de Vede cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”. De acești bani, AXIOMA va livra urmatoarele produse: Robot dezinfecție automatizat – 3 bucați, solutie robot – 24…