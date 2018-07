Stiri pe aceeasi tema

- Firma britanica de moda, Burberry a distrus imbracaminte, accesorii și parfumuri nevandute in valoare de 28,6 de milioane de lire anul trecut, pentru a-și proteja marca. Valoarea totala a bunurilor pe care le-a distrus in ultimii cinci ani se ridica la mai mult de 90 de milioane de lire sterline. Mai…

- eMAG a investit 63 de milioane de euro anul trecut in patru direcții principale, pentru a susține dezvoltarea rapida ca hub regional de ecommerce: angajați (2 milioane), logistica (10 milioane), tehnologie (27 milioane) și dezvoltare internaționala (24 milioane). In 2018, eMAG deruleaza investiții de…

- Pana in 2020, la nivel global, vor exista 80 de milioane de utilizatori de tigari electronice (vapers) si 19-20 de milioane de utilizatori de produse din tutun pentru incalzit, potrivit lui David Reilly, director global Cercetare si Dezvoltare in...

- Complexul Energetic Oltenia vrea sa achizitioneze servicii de inchiriere a 13 masini de transport marfa, cu sofer, pentru carierele Rovinari, Tismana, Pinoasa, Pesteana, Jilt Nord si Lupoaia. Procedura de achizitie este licitatie deschisa De asemenea, CEO va cheltui sume din fonduri proprii, din activitatea…

- Persoanele cu cetatenie romana au devenit a doua cea mai mare comunitate fara cetatenie britanica din Regatul Unit, scrie BBC News. Potrivit Oficiului National de Statistica, numarul cetatenilor romani a crescut cu 25% intre 2016 si 2017, ajungand la 411.000. Dintre cei peste 62 de milioane de rezidenti…

- Peste 100.000 de romani au plecat in Anglia in decursul unui an, cresterea procentuala fiind de 25% si, din datele pe care le are Oficiul National de Statistica de la Londra, numarul conationalilor nostri rezidenti in Regatul Unit a ajuns la 411.000. Potrivit statisticilor, Marea Britanie…

- „Produsele sunt create in fabrica, dar brandurile sunt create in minte“, spunea designerul de brand Walter Landor. Aparent neinsemnate, etichetele joaca un rol important in promovarea marcilor. Dupa cum devin si un business in sine.