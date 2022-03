Firma Bellinea dorește ca să trimită un tir cu ajutoare umanitare din donații Deoarece suntem ingroziți de situația actuala din Ucraina, ne dorim sa ajutam cat mai mulți cetațeni afectați ca sa depașeasca momentele grele ale razboiului. In acest sens, BELLINEA dorește ca sa trimita un tir cu ajutoare umanitare din donațiile noastre, ale dumneavoastra, a celor cu sulfet mare. Donațiile se pot preda la sediul firmei noastre, Str. Fabricii, Nr. 10, de Luni pana Vineri intre orele 07.00 – 12.00 Contact: Elena Flore, Telefon: +40743268577 Donațiile pot fi : – Alimente (neperisabile) – Servețele sanitare feminine – Scutece și servețele umede igienice pentru bebeluși – Truse de… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

