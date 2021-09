Firmă amendată pentru că a blocat traficul când înlocuia conductele In urma unei actiuni pe strazile din Iasi a politistilor de la Biroul Rutier, agentii au dat 90 de sanctiuni, in valoare totala de 27.695 de lei. Politistii au retinut 12 permise de conducere si au retras doua certificate de inmatriculare. Totodata, politistii au verificat si legalitatea restrictiilor instituite in traficul rutier din municipiul Iasi, fiind date patru sanctiuni in valoare de 17.400 lei. „Spre exemplu, executantul unor lucrari de inlocuire a unor conducte, pe raza municipiului Iasi, a fost sanctionat contraventional, conform O.U.G. nr. 195/2002, deoarece perimetrul restrictionat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

