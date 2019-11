Operatorul aeroportuar Abu Dhabi Airports a semnat marti un memorandum de intelegere cu firma romaneasca South Development Group SA pentru a analiza oportunitatile referitoare la gestionarea si dezvoltarea de aeroporturi in Romania, aceasta urmand sa fie prima sa incursiune in afara Emiratelor Arabe Unite, informeaza Reuters. In prezent, Abu Dhabi Airports, o companie detinuta in intregime de Guvernul din Abu Dhabi, opereaza cinci aeroporturi din Emiratele Arabe Unite, inclusiv principalul aeroport international din capitala emiratului Abu Dhabi. "Analizam oportunitati de parteneriat pentru managementul…