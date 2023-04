Garda de Coasta: Ce au gasit politistii de frontiera in portbagajul unei masini (FOTO+VIDEO)

Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta un cetatean roman care transporta, intr un autovehicul, un sturion in stare vie, fara a detine documente legale.In data de 03.04.2023, in jurul orei 10.00,… [citeste mai departe]