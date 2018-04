Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova a mers, astazi, in localitatile afectate de alunecarile de teren, unde s-a intalnit cu familiile care au primit case modulare din partea Guvernului. Cele 9 containere au ajuns in Scorteni, Boldesti Scaeni, Gornet si Predeal Sarari. Bogdan Toader a anuntat ca…

- Alunecarile de teren si inundatiile au afectat, in ultima perioada, 26 din cele 104 localitati ale judetului Prahova, mai multe gospodarii si case fiind in pericol iar zeci de persoane riscand sa ramana izolate.Potrivit unui bilant al Prefecturii Prahova, in ultima saptamana au fost raportate probleme…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII aduce la cunoștința tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 și 35 de ani ca pana la data de 16.04.2018 pot depune cereri pentru atribuirea in folosința gratuita a unei suprafețe de teren de 300 mp pentru construirea unei locuințe proprietate personala, in condițiile…

- Sute de gospodarii au ramas fara curent electric, duminica dupa-amiaza, din cauza ploii inghetate care s-a depus pe conductori. Echipele Electrica intervin la aceasta ora pentru ca oamenii sa nu petreaca noaptea in bezna.

- Simona Halep a confirmat ca va juca la turneul Premier 5, de la Doha (Qatar), iar prima adversara a constantencei va fi Ekaterina Makarova, locul 36 WTA, in turul secund al turneului, pe care a mai intalnit-o de sase ori.

- Athletic Bilbao nu are decat varianta victoriei in meciul din aceasta seara de pe teren popriu cu codasa Las Palmas.A Bascii pot reintra in calcule pentru cupele europene in cazul in care se vor impune pe teren propriu in fata celor de la Las Palmas.

- Simona Halep a decis sa nu participe la Fed Cup. Motivul il reprezinta accidentarea suferita la Australian Open, iar pentru a nu risca o noua accidentare si o recuperare indelungata, numarul doi mondial va ramane in tribune. Sambata, cu fix o saptamana inaintea meciului cu Canada, Halep a vorbit despre…

- Primaria Aiud organizeaza in data de 20 februarie 2018, ora 12.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscrisa in CF nr. 33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situata in…