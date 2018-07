Stiri pe aceeasi tema

- Planul Integrat de Calitate a Aerului 2018-2022 a fost aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), cu majoritate de voturi. Proiectul cuprinde masuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier prin limitarea si gestionarea mai eficienta a traficului in zona centrala…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat tarifele de exploatare a parcarilor din Bucuresti, tarife care pot ajunge la 10 lei pe ora, cu TVA, in zona centrala a Bucurestiului. In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Citeste si: SCANDAL la…

- Primaria Capitalei va acorda sume cuprinse intre 1.000 și 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 25, 50, și 75 de ani de casatorie, a decis, joi, Consiliul General al Municipiului București. Proiectul a creat tensiuni și jigniri intre consilieri.Citeste si: Veste proasta pentru romanii cu…

- Veste proasta pentru șoferii din Capitala. Conform unui proiect de hotarare care figureaza pe ordinea de zi a ședinței din 14 iunie a Consiliului General al Municipiului București, tarifele pentru parcarile publice vor fi majorate, in funcție de zona. In momentul de fața, tariful pentru parcarile de…

- Filologul, eseistul si istoricul literar Eugen Simion, care implineste anul acesta 85 de ani, ar putea fi numit cetatean de onoare al Capitalei, pentru „contributia la promovarea consecventa a creatiilor fundamentale ale literaturii romane”, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi…

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat vineri un proiect de hotarare prin care solicita Guvernului ca podul Constanta sa fie transmis in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti...

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu ii solicita primarului Capitalei sa discute in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea lor vineri situatia Podului Constanta, aflat in prezent in stare de degradare si ale carui lucrari de reabilitare ar trebui realizate…

- Vesti bune pentru biciclistii bucuresteni. In curand ar putea incepe amenajarea unei piste de biciclete in centrul Capitalei, pe traseul Piata Victoriei - Bulevardul Constantin Prezan. E vorba de opt kilometri de pista si de o investitie de peste 7,5 milioane de lei. Proiectul de hotarare va fi supus…