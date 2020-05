Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat duminica la Digi24 ca va propune redeschiderea parcurilor și cimitirelor din București in cadrul masurilor care vor fi eventual relaxate incepand din 15 mai.

- Edilul ii roaga pe bucuresteni sa stea in continuare acasa pentru ca Romania nu a ajuns nici macar la varful epidemiei. Ea a anuntat ca dupa anunțul facut de autoritati cu relaxarea restrictiilor de circulatie dupa data de 15 mai, in traficul bucurestean se constata o crestere vizibila a numarului…

- "In funcție de rezultatul controalelor din aceasta perioada, cu siguranța daca situația o va impune vom propune o astfel de masura. Nadajduiesc ca oamenii incep sa ințeleaga pericolul raspandirii in masa a pericolului acestei epidemii. Mi-aș dori sa nu ajungem in situația in care cetațenii…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, propune inchiderea temporara a parcurilor pentru a evita raspandirea COVID-19 in Capitala, dupa ce mai mulți romanii au ieșit in parc și la gratare in plina epidemie de coronavirus.„Dragii mei, Aceasta nu este izolare! Aceasta nu…