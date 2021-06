Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege prin care alocatiile pentru copii vor fi majorate la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati,…

- Am votat pentru adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de…

- Avocatul Poporului a formulat exceptie de neconstitutionalitate privind OUG nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii, pe motiv ca incalca dreptul la masuri de protectie sociala a muncii garantat de Constitutie. "Dispozitiile pct. 1 din articolul unic al Ordonantei de urgenta a…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care pune in acord Codul de procedura penala cu decizia CCR și care prevede ca instanța de judecata trebuie sa pronunțe hotararea in cel mult 120 de zile de la incheierea dezbaterilor. De asemenea, motivarea deciziei trebuie sa fie publicata in…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca social-democratii vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modul in care presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a supus la vot in Biroul permanent data la care urmeaza sa se dezbata motiunea simpla in domeniul sanatatii. "Astazi…

- Legea privind cedarea terenului gratuita a terenului de la Romexpo de la RAAPPS la Camera de Comerț și Industrie a Romaniei pentru un proiect imobiliar pus la cale de Mihai Daraban, șeful Camerei, și omul de afaceri Iulian Dascalu, de 3 miliarde de euro, a fost retrimisa de președintele Klaus Iohannis…