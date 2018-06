Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face un apel de ultima ora pentru o prezența cat mai mare a cetațenilor la mitingul organizat de PSD in Piața Victoriei impotriva abuzurilor instituțiilor de forța ale statului, impotriva ”dictaturii minoritații”.Șeful PSD București-Ilfov susține…

- Un miting impotriva abuzurilor, organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, transmite Agerpres.ro. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt…

- Peste 2.500 de persoane din județul Alba merg la mitingul de sambata de la București, o parte cu microbuze, iar alții cu mașini persoanele. Reprezentanții PSD Alba au declarat, marți, pentru ziarulunirea.ro, ca peste 2.500 de persoane din tot județul vor participa la mitingul de la București. Aceștia…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat oficial ca mitingul organizat de Partidul Social Democrat va avea loc sambata seara, in Piața Victoriei, pentru ”apararea democrației”, ”protejarea justiției” și a cetațenilor impotriva abuzurilor. Liderul social-democratilor a precizat ca la mitingul de sustinere…

- “Nu este un miting pentru sustinerea mea, este un miting impotriva abuzurilor. (...) Sustinerea premierului este in Parlament”, a spus Dancila, intrebata cum comenteaza faptul ca se organizeaza un miting pentru sustinerea ei.De asemenea, a spus ca va fi prezenta la manifestatie, dat fiind…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, la debutul sedintei CGMB, referitor la plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca acesta pare un demers individual al presedintelui PNL, transmitand "cine ridica sabia, de sabie va pieri".

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, si-a atras critici in ultimele zile, dupa ce a afirmat ca isi doreste modificarea legii astfel incat activitatile de alimentatie publica, de tip street-food, sa fie permise in parcurile declarate monumente istorice, fara a afecta natura. Desi nu a avut…

- In plus, dupa momentul casatoriei, cei doi vo fi scutiti de impozitul pe salariu, scrie bzi.ro. In cazul in care divorteaza in primii cinci ani, acestia trebuie sa returneze banii statului, fiecare in proportie de 50%, in termen de 90 de zile de la pronuntarea divortului. Citeste si Dragnea:…