Firea va candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei indiferent de numărul zilelor de vot "Indiferent de numarul de zile de vot, trei - patru - cinci - noua, voi fi candidat, pentru ca nu vreau sa fug. Nu am motive sa fug, nu imi este rusine cu activitatea mea, pentru ca vreau sa inchei ceea ce am inceput si vreau sa deschid alte proiecte in mandatul urmator", a spus Firea sambata, dupa intalnirea conducerii PSD cu presedintii consiliilor judetene si primarii municipiilor de resedinta social-democrati, potrivit Agerpres. Actualul primar al Capitalei a explicat ca s-a decis sa continue inainte de discutia privind numarul tururilor de scrutin. "Conducerea PSD la nivel national,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

