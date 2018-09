Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat sambata ca are o relatie foarte buna cu premierul Viorica Dancila, precizand insa cu nu va mai putea sa lucreze cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.



"Relatia cu doamna premier Viorica Dancila este una foarte buna in acest moment si ii multumesc pentru intreaga colaborare. (...) Eu am facut un repros punctual, nu la adresa intregului cabinet", a declarat Gabriela Firea, dupa sedinta CExN a PSD de la Neptun.



Intrebata daca va mai putea lucra cu Carmen Dan de acum inainte, avand in vedere…