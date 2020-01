Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, o organizatie neguvernamentala de mediu, va da in judecata Primaria Capitalei, in contextul scandalului poluarii. Motivul: PMB nu a facut o analiza a surselor de poluare din Bucuresti, care sa stea la baza Planului Integrat de Calitate a Aerului din…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Deputatul PMP Robert Turcescu este contrat de un coleg de partid dupa ce a afirmat ca Ludovic Orban este singurul candidat care o poate invinge pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei. Stefanel Dan Marin, vicepresedinte PMP si fost primar interimar al Capitalei (septembrie-noiembrie 2015) lasa sa…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca reteaua de termoficare, aflata in administrarea Primariei Capitalei, nu se repara cu declaratii „asa cum crede Gabriela Firea”.

- Liberaul Ciprian Ciucu și-a dat demisia din Consiliul General al Municipiului București pentru ca a fost numit președinte al Agenției Funcționarilor Publici. El spune ca ”își menține obiectivele politice și interesul pentru București” și are și un mesaj pentru primarul Gabriela Firea,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a transmis ca Termoenergetica București este, de la 1 decembrie, noul operator de termie al Capitalei, companie preluand, in integralitate, activitatea RADET si angajatii fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizarii agentului termic in Bucuresti. Termoenergetica…

- In luna noiembrie ne reintalnim cu personajele extraordinare din opera Motanul Incalțat, in regia maestrului Cristian Mihailescu. Impreuna vom descoperi o lume miraculoasa, o fabula despre curajul de a-ți indeplini dorințele, dar și o muzica ce, odata intrata in auzul spectatorului, va fi mult timp…

- Fondatoarele ”Daruiește Viața” au afirmat, la Digi24, ca nu au avut nicio problema pana cand primarul general a distribuit postarea Danei Budeanu pe Facebook, pentru ca au precizat ca nu au avut nevoie de nimic de la Primaria Capitalei. Gabriela Firea considera ca mesajul celor doua fondatoare…