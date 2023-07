Natalia Intotero și Simona Bucura Oprescu sunt numele vehiculate pentru a prelua Ministerul Familiei, respectiv Ministerul Muncii, sustin surse politice pentru News.ro. Decizia va fi validata luni dimineata in sedinta Consiliului National al PSD. Gabriela Firea si Marius Budai, ambii de la PSD, au demisionat, saptamana trecuta, in contextul scandalului legat de tratamentul inuman la care erau supusi varstnicii in unele azile. Natalia Intotero a fost ministru pentru Romanii de pretutindeni in Guvernul Dancila si secretar de stat in Ministerul de Externe in timpul guvernarii Ponta. Este la al treilea…