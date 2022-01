Stiri pe aceeasi tema

- Plagiatorul Nicolae Ciuca sau premierul xerox cum mai este cunoscut ”dottore”, refuza sa recunoasca faptul ca și-a plagiat teza de doctorat. Ce spune Nicolae Ciuca Ca urmare a interesului manifestat public fața de teza de doctorat „Dimensiunea angajarii armatei României…

- „Teza mea de doctorat inglobeaza, pe langa cercetarea științifica și studiul teoretic, experiența acumulata in misiunile reale și exercițiile la care am participat, aceasta constituindu-se, in mod evident, contribuția originala proprie unei teze de doctorat corect elaborata.Acuzațiile publice nu se…

- Nicolae Ciuca s-a inscris la doctorat in 1999, iar patru ani mai tarziu a obtinut titlul de doctor in Stiinte militare la Universitatea Nationala de Aparare „Carol I" (UNAP). Titlul lucrarii este Dimensiunea angajarii armatei Romaniei in operatiuni intrunite multinationale. „Teza lui Nicolae Ciuca,…